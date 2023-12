MARCHÉ DE NOËL AU DO RÉ MI 1 Rue de l’Èvre Montrevault-sur-Èvre, 17 décembre 2023 08:30, Montrevault-sur-Èvre.

Montrevault-sur-Èvre,Maine-et-Loire

Le Do Ré Mi vous invite à son marché de Noël.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 21:00:00. .

1 Rue de l’Èvre Saint-Rémy-en-Mauges

Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Do Ré Mi invites you to its Christmas market

El Do Ré Mi te invita a su mercado navideño

Do Ré Mi lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein

