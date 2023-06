FETE DE LA MUSIQUE- AKOIA LATINO SOIRÉE 1 rue de l’Europe Amnéville, 21 juin 2023, Amnéville.

Amnéville,Moselle

Fêtez la musique avec AKOÏA soirée latino Salsa!!

A vos agendas pour le 21/06 !c

Pensez à réserver votre table !.

Mercredi 2023-06-21 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-21 . EUR.

1 rue de l’Europe AKOIA restaurant

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



Celebrate music with AKOÏA Latino Salsa evening!

Mark your calendars for 21/06!

Don’t forget to reserve your table!

¡Celebra la música con la noche de salsa latina de AKOÏA!

¡Marque sus calendarios para el 21/06 !

¡No olvides reservar tu mesa!

Feiern Sie die Musik mit AKOÏA Latin Salsa Abend!!

Achten Sie auf den 21.06!c

Denken Sie daran, Ihren Tisch zu reservieren!

Mise à jour le 2023-06-10 par DESTINATION AMNEVILLE