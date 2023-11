Crèche vivante 1 Rue de l’église Surbourg, 3 décembre 2023, Surbourg.

Surbourg,Bas-Rhin

Venez vous imprégnier de l’ambiance traditionnelle de Noël avec la crèche vivante au presbytère de Surbourg ! Découvrez une représentation théâtrale de la nativité, dans la grande tradition des coutumes du Moyen-Âge..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. 0 EUR.

1 Rue de l’église

Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est



Soak up the traditional Christmas atmosphere with the living nativity scene at the Surbourg presbytery! Discover a theatrical representation of the nativity, in the great tradition of medieval customs.

Venga a impregnarse del ambiente tradicional de la Navidad con el belén viviente del presbiterio de Surbourg Descubra una representación teatral de la Natividad, en la gran tradición de las costumbres de la Edad Media.

Erleben Sie die traditionelle Weihnachtsstimmung mit der lebenden Krippe im Pfarrhaus von Surbourg! Erleben Sie eine theatralische Darstellung der Geburt Christi in der großen Tradition mittelalterlicher Bräuche.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte