Histoire de soupe ! 1 rue de l’église Marchésieux, 25 novembre 2023, Marchésieux.

Marchésieux,Manche

Animation à partager en famille, accessible dès 3 ans.

Découvrez tout en cuisinant la fameuse histoire de la soupe de légume.

Atelier proposé en partenariat avec le festival « Bulles de campagne »

Apporter votre contenant pour rapporter votre soupe..

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 16:00:00. .

1 rue de l’église 5 Rue Minostrande

Marchésieux 50190 Manche Normandie



A family activity for ages 3 and up.

Discover the famous story of vegetable soup as you cook.

Workshop offered in partnership with the « Bulles de campagne » festival

Bring your own soup container.

Una actividad familiar para niños a partir de 3 años.

Descubra la famosa historia de la sopa de verduras mientras cocina.

Taller ofrecido en colaboración con el festival « Bulles de campagne »

Traiga su propio recipiente para llevarse la sopa a casa.

Animation für die ganze Familie, zugänglich ab 3 Jahren.

Entdecken Sie beim Kochen die berühmte Geschichte der Gemüsesuppe.

Workshop in Partnerschaft mit dem Festival « Bulles de campagne » angeboten

Bringen Sie Ihren Behälter mit, um Ihre Suppe mit nach Hause zu nehmen.

Mise à jour le 2023-10-28 par Côte Ouest Centre Manche