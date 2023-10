Atelier créatif et sensoriel: Dessine moi un mouton 1 rue de l’église Marchésieux, 25 novembre 2023, Marchésieux.

Marchésieux,Manche

Animation à partager en famille – accessible dès 2 ans.

Activité proposée en partenariat du festival « Bulles de campagne » qui aura lieu le même jour. Retrouvez le programme complet de cette journée sur www.cocm.fr.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

1 rue de l’église 5 Rue Minostrande

Marchésieux 50190 Manche Normandie



A family activity – for children aged 2 and over.

Activity offered in partnership with the « Bulles de campagne » festival taking place on the same day. For the full program, visit www.cocm.fr

Una actividad familiar – para niños a partir de 2 años.

Esta actividad se ofrece en colaboración con el festival « Bulles de campagne », que tiene lugar el mismo día. Para consultar el programa completo, visite www.cocm.fr

Animation für die ganze Familie – zugänglich ab 2 Jahren.

Diese Aktivität wird in Partnerschaft mit dem Festival « Bulles de campagne » angeboten, das am selben Tag stattfindet. Das vollständige Programm dieses Tages finden Sie auf www.cocm.fr

Mise à jour le 2023-10-28 par Côte Ouest Centre Manche