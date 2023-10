Soirée numérique 1 rue de l’Église Marchésieux, 8 novembre 2023, Marchésieux.

Marchésieux,Manche

Nous organisons une soirée numérique parent/enfant, au programme un échange entre l’intervenant et vous sur comment acheter des jeux vidéos à mon enfant ainsi que d’autres sujets autour du numérique.

Inscription obligatoire ou renseignement evsfamillesruralesmarchus@gmail.com ou au 07.65.74.69.10..

2023-11-08 20:30:00 fin : 2023-11-08 22:00:00. .

1 rue de l’Église

Marchésieux 50190 Manche Normandie



We’re organizing a parent/child digital evening, on the program an exchange between the speaker and you on how to buy video games for my child as well as other digital topics.

Registration required or information evsfamillesruralesmarchus@gmail.com or 07.65.74.69.10.

Estamos organizando una velada digital para padres e hijos, en cuyo programa figura un intercambio entre el ponente y usted sobre cómo comprar videojuegos para mi hijo, así como otros temas relacionados con la tecnología digital.

Es necesario inscribirse o para más información evsfamillesruralesmarchus@gmail.com o 07.65.74.69.10.

Wir organisieren einen digitalen Eltern-Kind-Abend. Auf dem Programm steht ein Austausch zwischen dem Referenten und Ihnen darüber, wie ich meinem Kind Videospiele kaufen kann, sowie über andere Themen rund um die Digitalisierung.

Anmeldung erforderlich oder Informationen unter evsfamillesruralesmarchus@gmail.com oder 07.65.74.69.10.

