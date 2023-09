Récital d’orgue d’Ann-Helena SCHLÜTER 1 rue de l’Eglise Gerstheim, 7 octobre 2023, Gerstheim.

Gerstheim,Bas-Rhin

L’organiste Ann-Helena SCHLÜTER jouera un programme intitulé : Bach, l’art de la fugue..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

1 rue de l’Eglise

Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est



Organist Ann-Helena SCHLÜTER will play a program entitled: Bach, the art of the fugue.

La organista Ann-Helena SCHLÜTER interpretará un programa titulado Bach, el arte de la fuga.

Die Organistin Ann-Helena SCHLÜTER wird ein Programm mit dem Titel: Bach, die Kunst der Fuge spielen.

