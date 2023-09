REPAS DANSANT – OCTOBRE ROSE 1 rue de l’Eglise Entre-deux-Eaux, 14 octobre 2023, Entre-deux-Eaux.

Entre-deux-Eaux,Vosges

Organisé par l’Amicale Laïque. Animé par Platinium Evenement.

Menu : Apéritif Punch Lorrain, Terrine de saumon et sa garniture, suprême de pintade et son accompagnement, Fromage-salade, Café gourmand.

Une partie des bénéfices sera versée pour la lutte contre le cancer du sein.. Tout public

Samedi 2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 23:00:00. 28 EUR.

1 rue de l’Eglise Salle polyvalente

Entre-deux-Eaux 88650 Vosges Grand Est



Organized by Amicale Laïque. Hosted by Platinium Evenement.

Menu: Aperitif Punch Lorrain, Salmon terrine with garnish, guinea fowl supreme with accompaniment, Cheese and salad, Café gourmand.

Part of the proceeds will be donated to the fight against breast cancer.

Organizado por la Amicale Laïque. Organizado por Platinium Evenement.

Menú: aperitivo Punch Lorrain, terrina de salmón con guarnición, suprema de pintada con acompañamiento, queso y ensalada, café gourmet.

Parte de la recaudación se donará a la lucha contra el cáncer de mama.

Organisiert von der Amicale Laïque. Moderiert von Platinium Evenement.

Menü: Aperitif Punch Lorrain, Lachsterrine mit Garnitur, Perlhuhnsuppe mit Beilage, Käse-Salat, Café gourmand.

Ein Teil des Gewinns wird für den Kampf gegen Brustkrebs gespendet.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES