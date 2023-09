Concert : Ensemble Choral du Bout du Monde 1 rue de l’église Dirinon Catégories d’Évènement: DIRINON

Finistère Concert : Ensemble Choral du Bout du Monde 1 rue de l’église Dirinon, 1 octobre 2023, Dirinon. Dirinon,Finistère .

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

1 rue de l’église Eglise paroissiale Sainte Nonne

Dirinon 29460 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-09-22 par OT LANDERNEAU – DAOULAS Détails Catégories d’Évènement: DIRINON, Finistère Autres Lieu 1 rue de l'église Adresse 1 rue de l'église Eglise paroissiale Sainte Nonne Ville Dirinon Departement Finistère Lieu Ville 1 rue de l'église Dirinon latitude longitude 48.397919;-4.2692557

1 rue de l'église Dirinon Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dirinon/