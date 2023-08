Journées du patrimoine – Visite libre de l’église 1 rue de l’église Bergheim, 16 septembre 2023, Bergheim.

Bergheim,Haut-Rhin

L’église de Bergheim, construite au XIVème siècle, ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine!.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

1 rue de l’église

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est



The church of Bergheim, built in the 14th century, opens its doors on the occasion of the Heritage Days!

La iglesia de Bergheim, construida en el siglo XIV, abre sus puertas con motivo de las Jornadas del Patrimonio

Die Kirche von Bergheim, die im 14. Jahrhundert erbaut wurde, öffnet anlässlich der Tage des Kulturerbes ihre Türen!

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr