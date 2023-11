Concert Gospel et chants de Noël 1 Rue de l’église Batzendorf, 2 décembre 2023, Batzendorf.

Batzendorf,Bas-Rhin

Un concert de chants gospel et chants de Noël, un moment de partage, de joie avec les djembés. Après le concert, la magie se poursuis dans la cour de la ferme BURG avec décorations de sapins de Noël, chants des enfants des écoles de Batzendorf et Wintershouse, passage de Saint-Nicolas…

Une collecte de jouets aura lieu au profit de l’association Alsacam enfants Cameroun..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

1 Rue de l’église

Batzendorf 67500 Bas-Rhin Grand Est



A concert of gospel and Christmas songs, a moment of sharing and joy with the djembes. After the concert, the magic continues in the courtyard of the BURG farm, with Christmas tree decorations, singing by children from Batzendorf and Wintershouse schools, and a visit from Saint-Nicolas…

A toy collection will be held for the benefit of the Alsacam enfants Cameroun association.

Un concierto de gospel y canciones navideñas, un momento de convivencia y alegría con los djembes. Tras el concierto, la magia continúa en el patio de la granja BURG, con la decoración del árbol de Navidad, los cantos de los niños de las escuelas Batzendorf y Wintershouse, y la visita de Saint-Nicolas…

Se realizará una recogida de juguetes en beneficio de la asociación Alsacam enfants Cameroun.

Ein Konzert mit Gospel- und Weihnachtsliedern, ein Moment des Teilens, der Freude mit den Djemben. Nach dem Konzert geht der Zauber im Hof des Bauernhofs BURG weiter, mit Weihnachtsbaumschmuck, Gesang der Kinder der Schulen von Batzendorf und Wintershouse, Auftritt des Heiligen Nikolaus…

Es wird eine Spielzeugsammlung zugunsten des Vereins Alsacam enfants Cameroun stattfinden.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de tourisme de Haguenau