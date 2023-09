THEATRE : LA BONNE ANNA 1 Rue de l’Ecole Rouvrois-sur-Meuse, 14 octobre 2023, Rouvrois-sur-Meuse.

Rouvrois-sur-Meuse,Meuse

La Bonne Anna, de Marc CAMOLETTI

Heureusement que Bernard et Jacqueline ont Anna dans leur vie ! Anna est leur bonne… Leur bonne à tout faire… et surtout leur bonne à tout arranger ! Car sans elle, on n’ose à peine imaginer ce qu’il serait advenu de ce couple presque modèle !

Entrée libre.. Tout public

Samedi 2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 . 0 EUR.

1 Rue de l’Ecole

Rouvrois-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est



La Bonne Anna, by Marc CAMOLETTI

It’s a good thing Bernard and Jacqueline have Anna in their lives! Anna is their maid… Their handywoman… and above all, their fixer-upper! Without her, we can hardly imagine what would have become of this almost model couple!

Free admission.

La Bonne Anna, de Marc CAMOLETTI

Menos mal que Bernard y Jacqueline tienen a Anna en sus vidas Anna es su criada… Su criada multiusos… ¡y sobre todo su arregladora! Sin ella, es difícil imaginar qué habría sido de esta pareja casi modélica

Entrada gratuita.

Die gute Anna, von Marc CAMOLETTI

Wie gut, dass Bernard und Jacqueline Anna in ihrem Leben haben! Anna ist ihr Dienstmädchen … Ihre Haushälterin für alles… und vor allem ihre Haushälterin, die alles in Ordnung bringt! Denn ohne sie kann man sich kaum vorstellen, was aus diesem fast vorbildlichen Paar geworden wäre!

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT COEUR DE LORRAINE