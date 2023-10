Badminton Vacances de la Toussaint 1 Rue de l’Avenir Burnhaupt-le-Haut, 23 octobre 2023, Burnhaupt-le-Haut.

Burnhaupt-le-Haut,Haut-Rhin

Lors des vacances de la Toussaint, venez vous amuser en faisant du Badminton au complexe sportif de Burnhaupt-le-Haut organisé par la Mairie.

Pour vos enfants de 8 à 12 ans. Renseignements et inscriptions sur le lien sur le site de la Mairie..

2023-10-23 fin : 2023-10-24 15:00:00. EUR.

1 Rue de l’Avenir

Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est



During the All Saints’ vacations, come and have fun playing badminton at the Burnhaupt-le-Haut sports complex, organized by the town council.

For children aged 8 to 12. Information and registration on the Town Hall website.

Durante las vacaciones de Todos los Santos, venga a divertirse jugando al bádminton en el complejo deportivo de Burnhaupt-le-Haut, organizado por el Ayuntamiento.

Para niños de 8 a 12 años. Información e inscripciones en el enlace de la página web del Ayuntamiento.

Während der Allerheiligenferien können Sie sich im Sportkomplex von Burnhaupt-le-Haut beim Badminton vergnügen, das von der Gemeindeverwaltung organisiert wird.

Für Ihre Kinder von 8 bis 12 Jahren. Informationen und Anmeldungen über den Link auf der Website des Rathauses.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme de Masevaux