CABARET CRAZY ANGEL’S 1 Rue de l’Audacieuse 2 Magalas, 19 août 2023, Magalas.

Magalas,Hérault

Spectacle «crazy angel’s » au cabaret le Showbizz, beaucoup d’énergie pour cette jeune équipe qui vous ravira avec une touche de modernité tout en gardant les grands classiques du cabaret ,french cancan, charlestone …

Sans oublier plumes, strass, paillettes, glamour, digne des plus grands cabarets parisiens .elles vous sublimeront par leurs charmes, l’élégance.

Viva,viva paradis.

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-19 . .

1 Rue de l’Audacieuse 2

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Show « crazy angel?s » at the cabaret Showbizz, a lot of energy for this young team that will delight you with a touch of modernity while keeping the great classics of cabaret, French cancan, charlestone ?

Without forgetting feathers, rhinestones, glitter, glamour, worthy of the greatest Parisian cabarets. They will sublimate you by their charms, elegance.

Viva, viva paradise

Espectáculo « crazy angel’s » en el cabaret le Showbizz, mucha energía para este joven equipo que le deleitará con un toque de modernidad manteniendo los grandes clásicos del cabaret, el cancán francés, el charlestone ?

Sin olvidar las plumas, la pedrería, los brillos, el glamour, digno de los más grandes cabarets parisinos. Le sublimarán por sus encantos, su elegancia.

Viva, viva el paraíso

Die Show « crazy angel?s » im Kabarett Showbizz, viel Energie für dieses junge Team, das Sie mit einem Hauch von Modernität begeistern wird, ohne dabei die großen Klassiker des Kabaretts, French Cancan, Charlestone, etc. zu vernachlässigen

Und nicht zu vergessen: Federn, Strass, Pailletten, Glamour, würdig der größten Pariser Kabaretts. Sie werden Sie mit ihrem Charme, ihrer Eleganz sublimieren.

Viva,viva paradis

Mise à jour le 2023-05-31 par OT AVANT-MONTS