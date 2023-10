Marché de Noël 1 rue de l’Amitié Krautergersheim, 3 décembre 2023, Krautergersheim.

Krautergersheim,Bas-Rhin

Exposants stands de Noël, artisanat, décorations, jeux pour enfants… passage du Père Noël en fin d’après-midi dès 16h. Restauration et buvette sur place..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 20:30:00. EUR.

1 rue de l’Amitié

Krautergersheim 67880 Bas-Rhin Grand Est



Christmas stalls, handicrafts, decorations, children’s games… Santa Claus drops in late afternoon from 4pm. Catering and refreshments on site.

Puestos navideños, artesanía, decoración, juegos infantiles… Papá Noel pasará por allí al final de la tarde, a partir de las 16.00 horas. Comida y refrescos in situ.

Aussteller Weihnachtsstände, Kunsthandwerk, Dekorationen, Spiele für Kinder… Der Weihnachtsmann kommt am späten Nachmittag ab 16 Uhr vorbei. Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-08 par Office de tourisme d’Obernai