« Ce qui reste » : Inauguration des silhouettes géantes 1 rue de Lamarzelle Vannes, 7 juillet 2023, Vannes.

« Ce qui reste » : Inauguration des silhouettes géantes Vendredi 7 juillet, 17h00 1 rue de Lamarzelle entrée libre

En journée: animation autour de la danse et des cultures traditionnelles avec des artistes du Cercle Celtique Korriged Is de Douarnenez, avec les enfants des écoles.

Un rendez-vous organisé avec le Centre Socioculturel de Kercado et l’école Armorique.

1 rue de Lamarzelle Vannes Vannes 56000 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 32 27 62 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T17:00:00+02:00 – 2023-07-07T19:00:00+02:00

2023-07-07T17:00:00+02:00 – 2023-07-07T19:00:00+02:00