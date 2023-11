EXPOSITION – Cartons de tapisserie 1 Rue de l’Abreuvoir Aubusson, 18 novembre 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Venez découvrir les cartons de tapisserie de Jacques Cinquin et Françoise Lardeau du mardi au samedi de 14h à 18h.

Entrée libre.

2023-11-18 fin : 2023-12-15 18:00:00. EUR.

1 Rue de l’Abreuvoir

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the tapestry cartoons of Jacques Cinquin and Françoise Lardeau from Tuesday to Saturday, 2pm to 6pm.

Free admission

Venga a ver los cartones para tapices de Jacques Cinquin y Françoise Lardeau de martes a sábado, de 14:00 a 18:00 horas.

Entrada gratuita

Entdecken Sie die Tapisseriekartons von Jacques Cinquin und Françoise Lardeau von Dienstag bis Samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Aubusson-Felletin