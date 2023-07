Concert spirituel 1 rue de l’abbée duplech Sauveterre-de-Béarn, 22 juillet 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Concert de musique sacrée retraçant la vie de Saint Athanase d’Alexandrie, s’inscrivant dans la tradition des oratorios. Ce spectacle religieux est présenté par les Petits Chanteurs de Fra Angelico à la fin de leur séjour de colonie musicale dans de hauts lieux des Pyrénées..

1 rue de l’abbée duplech Eglise St André

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A concert of sacred music retracing the life of Saint Athanasius of Alexandria, in the tradition of oratorios. This religious show is presented by the Petits Chanteurs de Fra Angelico at the end of their musical colony in the high places of the Pyrenees.

Concierto de música sacra que recorre la vida de San Atanasio de Alejandría, según la tradición de los oratorios. Este espectáculo religioso lo presentan los Petits Chanteurs de Fra Angelico al final de su colonia musical en las alturas de los Pirineos.

Ein Konzert mit geistlicher Musik, das das Leben des Heiligen Athanasius von Alexandria nachzeichnet und in der Tradition der Oratorien steht. Dieses religiöse Spektakel wird von den Petits Chanteurs de Fra Angelico zum Abschluss ihres Aufenthalts als Musikkolonie in hohen Orten der Pyrenäen aufgeführt.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT Béarn des Gaves