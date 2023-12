FANFARE CHICANE 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx, 11 janvier 2024, Montiers-sur-Saulx.

Montiers-sur-Saulx Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-01-11 18:30:00

fin : 2024-01-11

Chicane, fanfare de poche, à feu et à son de la Cie Brouniak.

Entre tradition et modernisme, ce quartet de rue ultra mobile fabrique un rituel d’aujourd’hui qui réveille l’écoute et éveille les corps.

Tout public – gratuit – petite restauration et bar ouvert..

0 EUR.

1 Rue de l’Abbaye Site d’Ecurey

Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est



