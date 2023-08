AZIMUTS FÊTE SES 25 ANS 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx, 23 septembre 2023, Montiers-sur-Saulx.

Montiers-sur-Saulx,Meuse

15h00-16h00 Spectacle n degrés de liberté [sortie de résidence] – Collectif In Itinere

7 comédien.ne.s sur un tréteaux de 2m par 1m. Par leurs corps iels vont vous faire plonger dans la révolte qu’a été la Commune de Paris. Et Iels vont raconter l’arrivée d’une tempête imminente.

17h00-19h00 Cabaret Azimuté

Les numéros de théâtre, musique et autres créés pour l’occasion par des équipes mêlant artistes professionnels de la Cie Azimuts et amateurs se succèderont sur la scène de la grange du CCOUAC. Un appel à participation est d’ailleurs lancé !

20h30-21h45 Spectacle Aux Origines du monde – Cie Bronca

Création improvisée d’un spectacle en cours de création, racontant la création d’un spectacle en cours de création sur les origines du lieu de création. Les 5 comédien.ne.s endossent sans gêne tous les clichés qu’on colle aux artistes de théâtre, aux stars de télé-réalité, aux techniciens et aux institutions qui les financent. Cette mise en abîme déjantée n’oublie pas de raconter l’histoire du lieu qui l’accueille.

22h00-23h00 Concert Hoboken division

Un concentré de rock incendiaire et fortement corsé entre gospel noir, garage lo-fi et blues psychédélique. écouter

Et les festivités ne s’arrêteront pas là !

Gratuit – Bar et restauration. Tout public

Samedi 2023-09-23 14:30:00 fin : 2023-09-23 23:59:00. 0 EUR.

1 Rue de l’Abbaye Site d’Ecurey

Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est



3:00-4:00 pm n degrés de liberté show [out of residency] ? Collectif In Itinere

7 actors on a 2m by 1m trestle. Their bodies will plunge you into the revolt that was the Paris Commune. And they’ll tell the story of an impending storm.

17h00-19h00 Cabaret Azimuté

Theater, music and other acts created for the occasion by teams of professional artists from Cie Azimuts and amateurs will take to the stage in the CCOUAC barn. A call for participation is now open!

8:30-9:45 pm Aux Origines du monde? Cie Bronca

Improvised creation of a show in progress, recounting the creation of a show in progress on the origins of the place of creation. The 5 actors shamelessly take on all the clichés that are attached to theater artists, reality TV stars, technicians and the institutions that fund them. This wacky mise en abîme doesn?t forget to tell the story of the venue that hosts it.

10:00-11:00 pm Hoboken division concert

An incendiary, full-bodied blend of black gospel, lo-fi garage and psychedelic blues

And the festivities don’t stop there!

Free – Bar and catering

15.00-16.00 Espectáculo n grados de libertad [fin de la residencia] ? Colectivo In Itinere

7 actores en un escenario de 2 m por 1 m. Sus cuerpos le sumergirán en la revuelta de la Comuna de París. Y contarán la historia de una tormenta inminente.

17h00-19h00 Cabaret Azimuté

Teatro, música y otros actos creados para la ocasión por equipos de artistas profesionales de la Cie Azimuts y aficionados subirán al escenario del granero del CCOUAC. Ya se ha abierto la convocatoria

20.30-21.45 h Aux Origines du monde? Compañía Bronca

Creación improvisada de un espectáculo en curso, que narra la creación de un espectáculo en curso sobre los orígenes del lugar de la creación. Los 5 actores asumen sin pudor todos los clichés que se atribuyen a los artistas de teatro, a las estrellas de telerrealidad, a los técnicos y a las instituciones que los financian. Esta alocada mise en abîme no olvida contar la historia del lugar que la acoge.

22.00-23.00 Concierto de Hoboken Division

Una incendiaria fusión rockera de gospel negro, garaje lo-fi y blues psicodélico. escuchar

¡Y las fiestas no acaban aquí!

Gratuito – Bar y catering

15.00-16.00 Uhr Spectacle n degrés de liberté [sortie de résidence] ? Kollektiv In Itinere

7 Schauspieler/innen auf einem 2m x 1m großen Bock. Mit ihren Körpern werden sie Sie in die Revolte der Pariser Kommune eintauchen lassen. Und sie werden von einem aufkommenden Sturm berichten.

17.00-19.00 Uhr Kabarett « Azimuté »

Auf der Bühne der Scheune des CCOUAC werden Theater-, Musik- und andere Nummern aufgeführt, die von Teams aus professionellen Künstlern der Cie Azimuts und Amateuren für diesen Anlass kreiert wurden. Ein Aufruf zur Teilnahme ist bereits gestartet!

20.30-21.45 Uhr Aufführung Aux Origines du monde? Cie Bronca

Improvisierte Kreation eines Stücks im Entstehungsprozess, die von der Entstehung eines Stücks im Entstehungsprozess über die Ursprünge des Entstehungsortes erzählt. Die 5 Schauspieler/innen übernehmen ohne Scheu alle Klischees, die man Theaterkünstlern, Reality-TV-Stars, Technikern und den Institutionen, die sie finanzieren, anheftet. Diese verrückte Inszenierung erzählt auch die Geschichte des Ortes, an dem sie stattfindet.

22.00-23.00 Uhr Konzert Hoboken division

Ein Konzentrat aus brandgefährlichem und stark gepfeffertem Rock zwischen schwarzem Gospel, Lo-Fi-Garage und psychedelischem Blues. hören

Und die Feierlichkeiten gehen noch weiter!

Kostenlos – Bar und Essen

