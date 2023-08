SPECTACLE L’AFFAIRE EST GRAVE ! 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx, 14 septembre 2023, Montiers-sur-Saulx.

Montiers-sur-Saulx,Meuse

Cette fable loufoque à l’esthétique minimaliste et à l’humour absurde raconte l’arrivée d’un étranger amnésique dans un petit royaume isolé. Le spectateur plonge dans une machinerie délirante et jubilatoire où la confusion des rôles et des enjeux triomphe.

Sortie de résidence du Cirque Gones dans leur salle de spectacle intimiste mobile.

réservation indispensable 50 places : 03.29.78.66.60

dès 6 ans – gratuit – petite restauration

bar et exposition artistique « Quand les arts s’emmêlent » ouverts. Tout public

Jeudi 2023-09-14 19:00:00 fin : 2023-09-14 . 0 EUR.

1 Rue de l’Abbaye Site d’Ecurey

Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est



This zany fable, with its minimalist aesthetic and absurdist humor, recounts the arrival of an amnesiac stranger in a small, isolated kingdom. The spectator plunges into a delirious, jubilant machinery where the confusion of roles and stakes triumphs.

A Cirque Gones residency in their intimate mobile performance space.

reservation essential 50 places : 03.29.78.66.60

ages 6 and up – free – snack bar

bar and art exhibition « Quand les arts s?emmêlent » open

Esta alocada fábula, de estética minimalista y humor absurdo, narra la llegada de un forastero con amnesia a un pequeño reino aislado. El público se sumerge en una maquinaria delirante y jubilosa en la que triunfa la confusión de papeles y apuestas.

El Cirque Gones deja la residencia en su íntimo espacio móvil de espectáculos.

reserva imprescindible 50 plazas: 03.29.78.66.60

a partir de 6 años – gratis – snack bar

bar y exposición de arte « Quand les arts s?emmêlent » abiertos

Diese verrückte Fabel mit minimalistischer Ästhetik und absurdem Humor erzählt von der Ankunft eines Fremden mit Amnesie in einem kleinen, isolierten Königreich. Der Zuschauer taucht in eine irrwitzige und jubelnde Maschinerie ein, in der die Verwirrung der Rollen und Einsätze triumphiert.

Der Cirque Gones kommt aus der Residenz in ihrem mobilen, intimen Showroom.

reservierung für 50 Plätze erforderlich: 03.29.78.66.60

ab 6 Jahren – kostenlos – kleiner Imbiss

bar und Kunstausstellung « Quand les arts s?emmêlent » geöffnet

Mise à jour le 2023-08-17 par OT SUD MEUSE