PROMENADE NATURE – LA FORÊT COMMENT ÇA MARCHE ? 1 Rue de l’Abbaye, 10 juin 2023, Montiers-sur-Saulx.

Montiers-sur-Saulx,Meuse

Au départ d’Ecurey Pôles d’Avenir, Stéphane va vous emmener à la découverte du village, de son patrimoine, de la faune et de la flore, et surtout à la découverte de la forêt.

On s’y balade et on s’y pose beaucoup de question. Par exemple, c’est quoi un frêne ?, un fusain ? , un chêne ?, ça sert à quoi le cornouiller mâle ? c’est quoi le bois de curé ? quand il y a du buis ça peut indiquer quoi ?

Ça mérite une petite sortie découverte non ? Surprises et détente garanties !

Tarif unique : 10 € / personne, pack 4 personnes 30 €. Durée : de 2h30 à 3h30.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme à Bar-le-Duc (7 rue Jeanne d’Arc) ou du Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-Barrois (7 rue de l’Asile).. Tout public

Samedi 2023-06-10 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-10 . 10 EUR.

1 Rue de l’Abbaye Ecurey Pôles d’Avenir

Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est



Departing from Ecurey Pôles d’Avenir, Stéphane will take you on a tour of the village, its heritage, its flora and fauna, and above all the forest.

It’s a place where you can wander around and ask lots of questions. For example, what is an ash tree, a charcoal tree, an oak tree? what’s the purpose of male dogwood? What’s bois de curé? When there’s boxwood, what does it indicate?

Don’t you think it’s worth a little field trip? Surprises and relaxation guaranteed!

Price: 10 ? / person, 4-person package 30 ? Duration: 2h30 to 3h30.

Reservations required at the Tourist Office in Bar-le-Duc (7 rue Jeanne d’Arc) or the Tourist Information Office in Ligny-en-Barrois (7 rue de l’Asile).

Partiendo de Ecurey Pôles d’Avenir, Stéphane le llevará a recorrer el pueblo, su patrimonio, su flora y su fauna y, sobre todo, su bosque.

Es un lugar donde se puede pasear y hacer muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es un fresno, un carbonero, un roble? ¿Para qué sirve el cornejo macho? ¿Qué es el bois de curé? ¿Qué indica el boj?

¿No crees que merece la pena hacer una pequeña excursión? ¡Sorpresas y relax garantizados!

Precio individual: 10? / persona, pack de 4 personas: 30? Duración: de 2h30 a 3h30.

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo de Bar-le-Duc (7 rue Jeanne d’Arc) o en la Oficina de Turismo de Ligny-en-Barrois (7 rue de l’Asile).

Von Ecurey Pôles d’Avenir aus wird Sie Stéphane auf eine Entdeckungsreise durch das Dorf, sein Kulturerbe, die Flora und Fauna und vor allem auf eine Entdeckungsreise durch den Wald mitnehmen.

Man geht dort spazieren und stellt sich viele Fragen. Was ist zum Beispiel eine Esche, eine Pfaffe? was ist ein Pfarrholz? Was kann ein Buchsbaum bedeuten?

Da lohnt sich doch eine kleine Entdeckungsreise, oder? Überraschungen und Entspannung garantiert!

Einzeltarif: 10 ? / Person, Paket für 4 Personen 30 ? Dauer: 2,5 bis 3,5 Stunden.

Reservierung erforderlich beim Office de Tourisme in Bar-le-Duc (7 rue Jeanne d’Arc) oder beim Bureau d’Information Touristique in Ligny-en-Barrois (7 rue de l’Asile).

Mise à jour le 2023-05-26 par OT SUD MEUSE