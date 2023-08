Bal folk gratuit 1, Rue de la Verse, Rochemaure (07) Bal folk gratuit 1, Rue de la Verse, Rochemaure (07), 9 septembre 2023, . Bal folk gratuit Samedi 9 septembre, 20h00 1, Rue de la Verse, Rochemaure (07) gratuit SAMEDI 9 SEPTEMBREROCHEMAURE (07)Au StadeBAL FOLK à partir de 20h – Gratuità l’occasion du forum des associations (dès 14h)repas possible sur réservation avant le 31 aoûtorganisé par la mairie de Rochemaure Renseignements: mairie.rochemaure@orange.fr / 04 75 49 08 07 source : événement Bal folk gratuit publié sur AgendaTrad 1, Rue de la Verse, Rochemaure (07) 1, Rue de la Verse, 07400 Rochemaure, France [{« link »: « mailto:mairie.rochemaure@orange.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/44528 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

