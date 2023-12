LES PETITS TOUTS – Spectacle de la Saison Ah? 1 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay, 24 mars 2024, Parthenay.

Parthenay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:30:00

fin : 2024-03-24

LES PETITS TOUTS

Blabla productions (Montpellier – 34)

Une “Robinsonnade” visuelle, poétique et magique !

Que faire lorsqu’on est gagné par la solitude et l’ennui ?

Regarder autour de soi, juste à côté, tout près, éprouver une émotion

simple et libératrice, et, pourquoi pas, la partager.

Dans sa cabane de curiosités, son île, son ancrage, un naufragé solitaire

réalise de minuscules prouesses avec ce qui lui tombe sous la main

et nous plonge au coeur de son petit cirque intérieur, peuplé de mirages

de l’enfance, de joyeuses étrangetés et de rencontres incroyables.

Au fil d’un spectacle total et onirique, associant cirque, marionnettes, mime, théâtre d’objets et illusion, Fabien Coulon nous invite à nous émerveiller face aux petits riens à côté desquels nous passons et qui font des “petits touts”.

Tout public dès 4 ans.

1 Rue de la Vau Saint Jacques Maison des Cultures de Pays

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par CC Parthenay Gâtine