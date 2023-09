LES INVISIBLES – Spectacle de la Saison Ah? 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay, 2 décembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Samedi 2 décembre – Parthenay

16h et 20h30 – Maison des cultures de pays

RÉCIT FICTIONNEL, SOCIAL ET RADIOPHONIQUE

LES INVISIBLES

Omi Sissi (Gemmes sur Loire – 49)

Au bout de la route…

Au milieu de la place. Elle crie. Aucun son ne sort pourtant de sa bouche. Un cri de silence. La foule passe et ne la regarde pas. Invisible. Elle porte dans ses bras des Hommes et des Femmes. Invisibles. Elle porte ceux qui sont partis en chemin. Ceux qui n’ont jamais trouvé leur route. Et qui pourtant sont arrivés là.

Soutenue par le Nombril du monde dans le cadre de la bourse d’écriture

“La Petite Chartreuse”, Sarah El Ouni a été accompagnée à l’écriture et à la mise en scène par Anne Marcel. En 2021, grâce à l’association parthenaisienne CLE, l’artiste a également pu collecter auprès d’une dizaine de personnes sur leur situation de “déraciné(e)” depuis leur arrivée en France..

1 Rue de la Vau Saint-Jacques MAISON DES CULTURES DE PAYS

Saturday, December 2 – Parthenay

4pm and 8:30pm – Maison des cultures de pays

FICTIONAL, SOCIAL AND RADIO STORYTELLING

LES INVISIBLES

Omi Sissi (Gemmes sur Loire – 49)

At the end of the road…

In the middle of the square. She screams. But no sound comes out of her mouth. A cry of silence. The crowd passes by and doesn’t look at her. Invisible. She carries men and women in her arms. Invisible. They carry those who have gone astray. Those who never found their way. And yet have arrived here.

Supported by Le Nombril du Monde as part of the « La Petite Chartreuse?

la Petite Chartreuse? writing grant, Sarah El Ouni was co-written and directed by Anne Marcel. In 2021, thanks to the Parthenais-based association CLE, the artist was also able to gather information from a dozen people about their situation as ?uprooted? since arriving in France.

Sábado 2 de diciembre – Parthenay

16:00 y 20:30 h – Maison des cultures de pays

NARRACIÓN FICTICIA, SOCIAL Y RADIOFÓNICA

LOS INVISIBLES

Omi Sissi (Gemmes sur Loire – 49)

Al final del camino…

En medio de la plaza. Ella grita. Pero ningún sonido sale de su boca. Un grito de silencio. La multitud pasa y no la mira. Invisible. Lleva hombres y mujeres en brazos. Invisible. Lleva a los que han perdido su camino. A los que nunca encontraron su camino. Y, sin embargo, llegaron hasta aquí.

Apoyado por Le Nombril du Monde como parte de la beca de escritura « La Petite Chartreuse?

la Petite Chartreuse?, Sarah El Ouni ha sido coescrita y dirigida por Anne Marcel. En 2021, gracias a CLE, una asociación con sede en Parthenais, la artista también pudo recabar información de una decena de personas sobre su situación de « desarraigadas » desde su llegada a Francia.

Samstag, 2. Dezember – Parthenay

16:00 und 20:30 Uhr – Haus der Landeskulturen

FIKTIONALE, SOZIALE UND RADIOPHONE ERZÄHLUNG

DIE UNSICHTBAREN

Omi Sissi (Gemmes sur Loire – 49)

Am Ende der Straße

In der Mitte des Platzes. Sie schreit. Aus ihrem Mund kommt jedoch kein Ton. Ein Schrei der Stille. Die Menge geht vorbei und schaut sie nicht an. Sie ist unsichtbar. Sie trägt Männer und Frauen in ihren Armen. Unsichtbar. Sie trägt diejenigen, die den Weg verlassen haben. Diejenigen, die nie ihren Weg gefunden haben. Und die dennoch dort angekommen sind.

Sie wurde von Le Nombril du monde im Rahmen des Schreibstipendiums « Petite Petite Petite » unterstützt

la Petite Chartreuse? wurde Sarah El Ouni von Anne Marcel beim Schreiben und bei der Inszenierung unterstützt. Dank des Vereins CLE aus Partenkirchen konnte die Künstlerin 2021 außerdem bei einem Dutzend Personen Informationen über ihre Situation als « entwurzelte » Personen seit ihrer Ankunft in Frankreich sammeln.

