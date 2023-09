Rencontre avec Martin WINCKLER 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay, 13 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Dans le cadre du festival Terre de Lecture(s), la médiathèque de Parthenay reçoit Martin Winckler à la Maison des cultures de Pays.

Marc Zaffran, un médecin français, connu sous le pseudonyme de Martin Winckler, est romancier et essayiste. Évoquant souvent la situation du système médical français, il devient célèbre avec le roman La Maladie de Sachs. Focus sur son dernier roman « Franz en Amérique ».

La rencontre sera animée par Delphine Demoures, libraire.

Réservation conseillée.

Public adulte.

1 Rue de la Vau Saint-Jacques Maison des cultures de pays

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the Terre de Lecture(s) festival, Parthenay media library welcomes Martin Winckler to the Maison des cultures de Pays.

Marc Zaffran, a French doctor known under the pseudonym Martin Winckler, is a novelist and essayist. Often evoking the situation of the French medical system, he became famous with the novel La Maladie de Sachs. Focus on his latest novel, Franz en Amérique.

The meeting will be hosted by Delphine Demoures, bookseller.

Reservations recommended.

Adult public

En el marco del festival Terre de Lecture(s), la mediateca de Parthenay recibe a Martin Winckler en la Maison des cultures de Pays.

Marc Zaffran, médico francés conocido bajo el seudónimo de Martin Winckler, es novelista y ensayista. Comentarista habitual del estado del sistema médico francés, se hizo famoso con su novela La Maladie de Sachs. Se centra en su última novela, Franz en Amérique.

La anfitriona del encuentro será la librera Delphine Demoures.

Se recomienda reservar.

Para adultos

Im Rahmen des Festivals Terre de Lecture(s) empfängt die Mediathek von Parthenay Martin Winckler im Maison des cultures de Pays.

Der französische Arzt Marc Zaffran, der unter dem Pseudonym Martin Winckler bekannt ist, ist Romanautor und Essayist. Da er häufig die Situation des französischen Medizinsystems thematisiert, wurde er mit dem Roman « La Maladie de Sachs » (Die Sachs-Krankheit) berühmt. Fokus auf seinen neuesten Roman « Franz in Amerika ».

Die Begegnung wird von der Buchhändlerin Delphine Demoures moderiert.

Reservierung empfohlen.

Publikum Erwachsene

