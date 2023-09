Vent debout / Saison Ah? 23-24 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay, 7 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

VENT DEBOUT Cie Des fourmis dans la lanterne (Lille – 59)

Marionnette et théâtre de papier

Échappée poétique pour marionnettes dans un univers de papier !

La vie d’une jeune fille bascule, lorsqu’elle fait l’étrange découverte d’un pays grouillant de mots, de sons et d’inscriptions en tout genre. Là où elle vit, il n’y a que le silence et le vent. Une véritable bourrasque, puissante et capricieuse, qui emporte tout sur son passage. D’où vient et où mène ce vent mystérieux ?

Lorsqu’elle se rend compte qu’ailleurs la parole est permise, que chez elle les rafales emportent les mots et les pensées, la jeune fille décide de s’engager dans un combat pour la liberté d’expression.

Oscillant entre le monde du vent et le monde libre, les marionnettes évoluent dans un univers délicat de papier. Vent debout est une fable visuelle et poétique, inspirée des peuples réduits au silence..

Puppetry and paper theater

A poetic escape for puppets into a world of paper!

A young girl?s life is turned upside down when she makes the strange discovery of a land teeming with words, sounds and inscriptions of all kinds. Where she lives, there is only silence and wind. A veritable gust of wind, powerful and capricious, sweeping away everything in its path. Where does this mysterious wind come from and where does it lead?

When she realizes that speech is permitted elsewhere, but that at home the gusts carry away words and thoughts, the young girl decides to fight for freedom of expression.

Oscillating between the world of the wind and the free world, the puppets evolve in a delicate paper universe. Vent debout is a visual and poetic fable, inspired by silenced peoples.

Teatro de marionetas y de papel

Una evasión poética de las marionetas en un mundo de papel

La vida de una niña da un vuelco cuando descubre una extraña tierra repleta de palabras, sonidos e inscripciones de todo tipo. Donde ella vive, sólo hay silencio y viento. Una verdadera ráfaga de viento, poderosa y caprichosa, que arrasa todo a su paso. ¿De dónde viene este viento misterioso y adónde conduce?

Cuando se da cuenta de que en otros lugares está permitido hablar, pero que en casa las ráfagas se llevan palabras y pensamientos, la joven decide luchar por la libertad de expresión.

Oscilando entre el mundo del viento y el mundo libre, las marionetas evolucionan en un delicado universo de papel. Vent debout es una fábula visual y poética inspirada en los pueblos silenciados del mundo.

Marionette und Papiertheater

Poetischer Ausbruch für Marionetten in ein Universum aus Papier!

Das Leben eines jungen Mädchens ändert sich, als sie die seltsame Entdeckung eines Landes macht, in dem es von Wörtern, Klängen und Inschriften aller Art nur so wimmelt. Dort, wo sie lebt, gibt es nur Stille und Wind. Ein mächtiger, launischer Wind, der alles mit sich reißt, was ihm in den Weg kommt. Woher kommt dieser geheimnisvolle Wind und wohin führt er?

Als sie merkt, dass anderswo das Sprechen erlaubt ist, während bei ihr die Böen Worte und Gedanken mit sich reißen, beschließt das Mädchen, sich für die Meinungsfreiheit einzusetzen.

Die Puppen schwanken zwischen der Welt des Windes und der freien Welt und bewegen sich in einem zarten Universum aus Papier. Vent debout ist eine visuelle und poetische Fabel, inspiriert von Völkern, die zum Schweigen gebracht werden.

