ROBERTO ZUCCO

Création 2023 des Atrides

par l’Atelier théâtre adultes amateur de l’association Ah?

Une pièce de Bernard-Marie KOLTES

Mise en scène : Hélène Arnaud

Conte extraordinaire de la folie ordinaire…

Roberto Zucco raconte le trajet invraisemblable d’un homme à la dérive,

devenu tueur en série, sans trop savoir pourquoi, un personnage mythique, un Samson ou un Goliath, abattu finalement par un caillou ou par une femme. Ni monstre, ni héros ou les deux à la fois, Roberto Zucco est un homme qui tout à coup déraille, un révélateur des béances et des failles chez tous ceux qu’il rencontre et qu’il peut y avoir en chacun de nous.

Tout public dès 12 ans.

An extraordinary tale of ordinary madness?

Roberto Zucco recounts the improbable journey of a man adrift,

a mythical figure, a Samson or a Goliath, ultimately felled by a stone or a woman. Neither monster, nor hero, nor both, Roberto Zucco is a man who suddenly goes off the rails, a revealer of the gaps and flaws in all those he meets, and in all of us.

Suitable for ages 12 and up

Una historia extraordinaria de locura ordinaria?

Roberto Zucco cuenta la increíble historia de un hombre a la deriva,

una figura mítica, un Sansón o un Goliat, abatido en última instancia por una piedra o una mujer. Ni monstruo, ni héroe, ni ambas cosas a la vez, Roberto Zucco es un hombre que de repente se descarrila, un revelador de las lagunas y defectos de todos los que conoce, y de todos nosotros.

Para todos los públicos a partir de 12 años

Ein außergewöhnliches Märchen über den ganz normalen Wahnsinn?

Roberto Zucco erzählt die unwahrscheinliche Geschichte eines Mannes auf Abwegen,

er wird zum Serienmörder, ohne genau zu wissen warum, zu einer mythischen Figur, einem Samson oder Goliath, der schließlich von einem Stein oder einer Frau niedergestreckt wird. Roberto Zucco ist weder Monster noch Held oder beides zugleich, er ist ein Mann, der plötzlich aus der Bahn gerät, ein Enthüller der Lücken und Fehler in allen, denen er begegnet, und die in jedem von uns stecken können.

Alle Zuschauer ab 12 Jahren

