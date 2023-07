Le FLIP au musée 1 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay, 12 juillet 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Une nouvelle version du « Cherche et trouve » est proposée aux visiteurs.

À partir d’une photo ou d’un mot, retrouvez l’œuvre correspondante dans le musée !

Un jeu de piste familial à réaliser en autonomie dans le musée.

« Muséochrono », un jeu de devinette et de mime à partir des collections du musée.

A votre disposition, vous avez 30 cartes représentant des œuvres du musée, afin d’accomplir 1 objectif : faire deviner les objets à son équipe et cela en 4 manches : la description libre, le mot, le mime et la statue.

Jeu à partir de 4 joueurs en autonomie après ou avant la visite du musée. La visite du musée avant est fortement recommandée pour connaître les objets à faire deviner.

Le livret-jeu Cherche et trouve et les cartes du MuséoChrono sont à demander à l’accueil du musée.

Ces deux jeux sont accessibles pendant les jours d’ouverture du musée..

2023-07-12 fin : 2023-07-23 18:00:00. .

1 Rue de la Vau Saint Jacques MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A new version of « Cherche et trouve » is available to visitors.

Use a photo or a word to find the corresponding work in the museum!

A family treasure hunt to be played independently in the museum.

« Museochrono », a guessing and mime game based on the museum’s collections.

You’ll be given 30 cards representing museum works, and you’ll have to accomplish 1 objective: get your team to guess the objects in 4 rounds: free description, word, mime and statue.

Self-guided game for 4 players or more, after or before a visit to the museum. A visit to the museum beforehand is highly recommended to get to know the objects to be guessed.

Ask for the game booklet Cherche et trouve and the MuséoChrono cards at the museum reception desk.

Both games are available when the museum is open.

Se ofrece a los visitantes una nueva versión de « Caza y Busca ».

Utilice una foto o una palabra para encontrar la obra correspondiente en el museo

Se trata de una búsqueda del tesoro en familia que puede realizar por su cuenta en el museo.

« Muséochrono », un juego de adivinanzas y mímica basado en las colecciones del museo.

Te dan 30 tarjetas que representan obras del museo y tienes que conseguir 1 objetivo: que tu equipo adivine los objetos en 4 rondas: descripción libre, palabra, mímica y estatua.

Juego para 4 jugadores o más, que se juega de forma independiente después o antes de una visita al museo. Una visita previa al museo es muy recomendable para conocer los objetos a adivinar.

El folleto Caza y Busca y las tarjetas MuséoChrono están disponibles en la recepción del museo.

Ambos juegos están disponibles cuando el museo está abierto.

Eine neue Version des Spiels « Cherche et trouve » (Suche und finde) wird den Besuchern angeboten.

Finden Sie anhand eines Fotos oder eines Wortes das entsprechende Kunstwerk im Museum!

Eine Schnitzeljagd für die ganze Familie, die Sie selbstständig im Museum durchführen können.

« Muséochrono », ein Rätsel- und Pantomimespiel, das auf den Sammlungen des Museums basiert.

Sie haben 30 Karten mit Werken aus dem Museum zur Verfügung, um ein Ziel zu erreichen: Ihr Team soll die Objekte in vier Runden erraten: freie Beschreibung, Wort, Pantomime und Statue.

Ein Spiel für 4 oder mehr Spieler, das nach oder vor dem Museumsbesuch gespielt werden kann. Der Besuch des Museums vor dem Spiel wird dringend empfohlen, um die zu erratenden Objekte zu kennen.

Das Spielheft Cherche et trouve und die Karten des MuséoChrono können am Empfang des Museums angefordert werden.

Diese beiden Spiele sind während der Öffnungszeiten des Museums zugänglich.

Mise à jour le 2023-07-07 par CC Parthenay Gâtine