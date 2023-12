Aux futurs ancestraux, de l’art numérique aux jeux vidéos 1 Rue de la Varonne Bourogne, 14 octobre 2023, Bourogne.

Bourogne Territoire de Belfort

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-14 14:00:00

fin : 2023-12-23 18:00:00

.

Le marché mondial des jeux est encore dominé par l’Europe, les États-Unis et le Japon. C’est pourquoi, l’exposition « Aux futurs ancestraux » adopte une autre perspective sur l’art et les jeux afin de se faire l’écho d’œuvres conçues à la périphérie de cette culture globale et globalisante. Aux futurs ancestraux nous immerge dans d’autres types de représentations, paysages, récits et cosmogonies et cherche à décoloniser notre imaginaire par la co-construction de récits nés de la rencontre entre tradition orale, savoirs endogènes et univers virtuels des jeux vidéo.

1 Rue de la Varonne Espace Multimédia Gantner

Bourogne 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté



