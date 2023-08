JEP2023 > Visites guidées / Ateliers de tressage d’osier 1 Rue de la Vannerie Remilly Les Marais, 16 septembre 2023, Remilly Les Marais.

Remilly Les Marais,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 16 et 17 septembre prochain, de 14h à 18h à la Maison Lehoday Vani-Bois, pour découvrir l’art de la Vannerie.

Dès votre arrivée, inscrivez-vous à l’accueil pour établir votre parcours de visite : vidéo-projection sur l’osier (de l’oseraie au panier fini), l’atelier du vannier au travail, la salle exposition-vente ou la visite guidée du musée de la vannerie (4€ + de 12 ans).

Sur réservation à l’accueil, un atelier de tressage est proposé à chacun, de 6 à 96 ans pour 6 € par personne.

A 50m, allez voir l’autel de l’église de Rémilly, lui aussi tressé d’osier.

A 500m, en visite libre, l’oseraie communale constitue une promenade instructive avec parcours pédagogique..

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

1 Rue de la Vannerie

Remilly Les Marais 50570 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, visit Maison Lehoday Vani-Bois on September 16 and 17, from 2pm to 6pm, to discover the art of basket-making.

As soon as you arrive, register at reception to set up your visit: video-projection on wicker (from the oseraie to the finished basket), the basket-maker’s workshop at work, the exhibition-sales room or the guided tour of the basket-making museum (4? + 12 years).

A wicker-weaving workshop is available for 6 to 96 year-olds for 6? per person, upon reservation at reception.

50m away, take a look at the Rémilly church altar, also woven from wicker.

500m away, you can visit the local wicker grove for an educational walk.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a la Maison Lehoday Vani-Bois los días 16 y 17 de septiembre, de 14:00 a 18:00 horas, para descubrir el arte de la cestería.

Nada más llegar, inscríbase en la recepción para planificar su visita: proyección de vídeo sobre el mimbre (de la oseraie a la cesta acabada), el taller del cestero en plena faena, la sala de exposición-venta o la visita guiada al museo de la cestería (4 años y medio + 12 años).

Se ofrece un taller de cestería para niños de 6 a 96 años (6? por persona), previa reserva en recepción.

A 50 m, el altar de la iglesia de Rémilly, también de mimbre.

A 500 m, la oseraie (arboleda de mimbre) local es un paseo informativo con un sendero educativo.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 16. und 17. September von 14.00 bis 18.00 Uhr im Lehoday Vani-Bois House, um die Kunst des Korbflechtens zu entdecken.

Melden Sie sich bei Ihrer Ankunft am Empfang an, um Ihren Rundgang zu planen: Videoprojektion über die Weide (vom Weidenhain bis zum fertigen Korb), die Werkstatt des Korbmachers bei der Arbeit, den Ausstellungs- und Verkaufsraum oder die Führung durch das Korbmachermuseum (4? + 12 Jahre).

Nach Reservierung am Empfang wird ein Flechtworkshop für alle von 6 bis 96 Jahren angeboten (6 ? pro Person).

In 50 m Entfernung können Sie den Altar der Kirche von Rémilly besichtigen, der ebenfalls aus Weiden geflochten ist.

In 500m Entfernung kann man den kommunalen Weidenhain frei besichtigen, der einen lehrreichen Spaziergang mit pädagogischem Rundgang darstellt.

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche