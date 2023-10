JOURNEE DES ATELIERS D’ARTISTES : JEAN MICHEL LAFITTE & PECHANNE 1 Rue de la Tour Minerve, 14 octobre 2023, Minerve.

Minerve,Hérault

Dans le cadre des Journées des ateliers d’artistes en Occitanie, l’atelier Lafitte et Pechanne ouvre ses portes sur deux journées pour vous faire découvrir leur travail.

2023-10-14 11:00:00 fin : 2023-10-14 18:30:00. .

1 Rue de la Tour

Minerve 34210 Hérault Occitanie



As part of the Journées des ateliers d’artistes en Occitanie, the Lafitte et Pechanne studio is opening its doors over two days for you to discover their work

En el marco de las Journées des ateliers d’artistes en Occitanie, el estudio Lafitte et Pechanne abre sus puertas durante dos días para que descubra su trabajo

Im Rahmen der Tage der Künstlerateliers in Okzitanien öffnet das Atelier Lafitte und Pechanne an zwei Tagen seine Türen, um Ihnen einen Einblick in ihre Arbeit zu geben

Mise à jour le 2023-09-29 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC