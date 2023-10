Les Montées Divines 1 Rue de la Tour Crest, 24 novembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

A l’intérieur de la célèbre Tour de Crest, vous dégusterez des accords mets et vins « spécial fêtes » grâce à un peu plus d’une quinzaine de stands, tout en visitant le plus haut donjon de France et ses 900 ans d’histoire !.

2023-11-24 17:00:00 fin : 2023-11-24 23:00:00. EUR.

1 Rue de la Tour Tour de Crest

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Inside the famous Tour de Crest, you’ll be able to sample « special holiday » food and wine pairings at just over 15 stands, while visiting France’s highest keep and its 900 years of history!

En el interior de la famosa Tour de Crest, podrá degustar maridajes festivos especiales en más de quince puestos, mientras visita la torre del homenaje más alta de Francia y sus 900 años de historia

Im Inneren des berühmten Turms von Crest können Sie dank etwas mehr als fünfzehn Ständen « spezielle festliche » Kombinationen von Speisen und Weinen probieren, während Sie den höchsten Bergfried Frankreichs und seine 900-jährige Geschichte besichtigen!

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans