Gants de velour 1 rue de la Stey Barr Catégories d’Évènement: Barr

Bas-Rhin Gants de velour 1 rue de la Stey Barr, 2 janvier 2024, Barr. Barr Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 19:00:00

fin : 2024-01-02 20:00:00 . A partir du 02 janvier 2024, es-tu prête à te dépenser tous les mardis sur du Fit’Boxing, des mouvements de boxe dans le vide sur de la musique entraînante ? EUR.

1 rue de la Stey

Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-20 par Office de tourisme du pays de Barr Détails Catégories d’Évènement: Barr, Bas-Rhin Autres Code postal 67140 Lieu 1 rue de la Stey Adresse 1 rue de la Stey Ville Barr Departement Bas-Rhin Lieu Ville 1 rue de la Stey Barr Latitude 48.4075593 Longitude 7.4421518 latitude longitude 48.4075593;7.4421518

1 rue de la Stey Barr Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barr/