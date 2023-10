JEU DE NOËL « LE SECRET DU BONHEUR DE GRAND-MÈRE MARTHE » 1 rue de la République Faulquemont, 13 décembre 2023, Faulquemont.

Faulquemont,Moselle

Un jeu pour les enfants de 8 à 12 ans avec Feuilles de Menthe. Anne a découvert une vieille malle dans le grenier de sa grand-mère. Elle contient des trésors glanés à travers le territoire et un secret que les enfants vont devoir découvrir… L’enquête est suivie d’un thé gourmand aux parfums de Lorraine. Sur inscription. Venez également découvrir une sélection d’albums à mettre sous le sapin avec les éditions Feuilles de menthe.. Enfants

Mercredi 2023-12-13 10:30:00 fin : 2023-12-13 . 0 EUR.

1 rue de la République

Faulquemont 57380 Moselle Grand Est



A game for children aged 8 to 12 with Feuilles de Menthe. Anne has discovered an old trunk in her grandmother’s attic. It contains treasures gleaned from across the land, and a secret that the children will have to uncover? The investigation is followed by a gourmet Lorraine tea. Registration required. Come and discover a selection of albums to put under the Christmas tree with Feuilles de menthe.

Un juego para niños de 8 a 12 años con Feuilles de Menthe. Ana ha descubierto un viejo baúl en el desván de su abuela. Contiene tesoros recogidos por todo el país y un secreto que los niños tendrán que descubrir.. La investigación irá seguida de un té gastronómico con los sabores de Lorena. Inscripción obligatoria. Venga a descubrir una selección de libros para poner bajo el árbol de Navidad con Feuilles de menthe.

Ein Spiel für Kinder von 8 bis 12 Jahren mit Feuilles de Menthe. Anne hat auf dem Dachboden ihrer Großmutter eine alte Truhe entdeckt. Er enthält Schätze aus der ganzen Region und ein Geheimnis, das die Kinder lüften müssen? Im Anschluss an die Ermittlungen gibt es einen leckeren Tee mit den Düften Lothringens. Eine Anmeldung ist erforderlich. Entdecken Sie auch eine Auswahl an Büchern, die Sie mit dem Verlag Feuilles de menthe unter den Baum legen können.

