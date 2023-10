BÉBÉS LECTEURS DE NOËL 1 rue de la République Faulquemont, 2 décembre 2023, Faulquemont.

Faulquemont,Moselle

Bébés lecteurs pour les enfants de 3 mois à 3 ans. Des histoires et des comptines pour attendre le Père Noël. Sur inscription.. Enfants

Samedi 2023-12-02 09:30:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

1 rue de la République

Faulquemont 57380 Moselle Grand Est



Baby readers for children aged 3 months to 3 years. Stories and nursery rhymes for waiting for Santa Claus. Registration required.

Lectores infantiles para niños de 3 meses a 3 años. Cuentos y rimas para que sigan esperando a Papá Noel. Inscripción obligatoria.

Baby-Leser für Kinder von 3 Monaten bis 3 Jahren. Geschichten und Reime, um auf den Weihnachtsmann zu warten. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE