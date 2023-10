SPECTACLE POUR ENFANTS « LA TOURNÉE DES PETITS FLOCONS » 1 rue de la République Faulquemont, 29 novembre 2023, Faulquemont.

Faulquemont,Moselle

Présenté par la compagnie Cantorama pour les enfants de 3 mois à 5 ans. Un tourbillon de petites histoires et de chansons enneigées pour les petites et grandes oreilles pour se réchauffer par temps froid. Sur inscription uniquement.. Enfants

Mercredi 2023-11-29 16:30:00 fin : 2023-11-29 . 0 EUR.

1 rue de la République

Faulquemont 57380 Moselle Grand Est



Presented by the Cantorama company for children aged 3 months to 5 years. A whirlwind of snowy stories and songs for little and big ears to warm up on a cold day. Registration required.

Presentado por la compañía Cantorama para niños de 3 meses a 5 años. Un torbellino de cuentos y canciones sobre la nieve para que pequeños y mayores entren en calor en un día frío. Inscripción obligatoria.

Präsentiert von der Cantorama Company für Kinder von 3 Monaten bis 5 Jahren. Ein Wirbelwind aus kleinen Geschichten und verschneiten Liedern für kleine und große Ohren, um sich an kalten Tagen aufzuwärmen. Nur mit Anmeldung.

