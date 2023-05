VISITE DES BALCONS DE BEDARIEUX – MARDI 29 AOUT 2023 – 9H00 1 Rue de la Republique, 29 août 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Visite guidée dans la ville de Bédarieux autour du thème des balcons et leurs histoires.

Le Mardi 29 Août 2022 à partir de 9h, départ de l’Office de Tourisme de Bédarieux, 1 Rue de la République.

Visite gratuite,

Informations et renseignements : Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Bédarieux : 04 67 95 08 79.

2023-08-29 à ; fin : 2023-08-29 . .

1 Rue de la Republique

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



Guided tour in the city of Bédarieux around the theme of balconies and their stories.

Tuesday August 29, 2022 from 9 am, departure from the Tourist Office of Bédarieux, 1 Rue de la République.

Free visit,

Information and details: Office de Tourisme Grand Orb, Bédarieux office : 04 67 95 08 79

Visita guiada por la ciudad de Bédarieux en torno al tema de los balcones y sus historias.

Martes 29 de agosto de 2022 a partir de las 9.00 h, salida de la Oficina de Turismo de Bédarieux, 1 rue de la République.

Visita gratuita,

Información y detalles: Office de Tourisme Grand Orb, oficina de Bédarieux: 04 67 95 08 79

Geführter Rundgang durch die Stadt Bédarieux zum Thema Balkone und ihre Geschichten.

Am Dienstag, den 29. August 2022 ab 9 Uhr, Start am Office de Tourisme de Bédarieux, 1 Rue de la République.

Die Besichtigung ist kostenlos,

Informationen und Auskünfte: Office de Tourisme Grand Orb, Büro Bédarieux: 04 67 95 08 79

