VISITE DE BEDARIEUX – LE PATRIMOINE INDUSTRIEL « BEDARIEUX L’INDUSTRIEUSE » – MARDI 01 AOUT 2023 – 9H00 1 Rue de la République, 1 août 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

VISITE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL » BEDARIEUX L’INDUSTRIEUSE » – MARDI 1 AOUT 2023

L’association Résurgences propose cette visite pour la mise en lumière des principales activités industrielles au XIXe siècle.

Rendez-vous 9h devant l’Office de Tourisme Grand Orb Bédarieux.

Gratuit. Infos et réservations Office de Tourisme Grand Orb Bédarieux 04.67.95.08.79.

1 Rue de la République

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



VISIT OF THE INDUSTRIAL HERITAGE « BEDARIEUX L’INDUSTRIEUSE » – TUESDAY, AUGUST 1, 2023

The association Résurgences proposes this visit to highlight the main industrial activities in the 19th century.

Meeting point 9am in front of the Tourist Office of Grand Orb Bédarieux.

Free of charge. Information and reservations Tourist Office Grand Orb Bédarieux 04.67.95.08.79

VISITA DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL « BEDARIEUX L’INDUSTRIEUSE » – MARTES 1 DE AGOSTO DE 2023

La asociación Résurgences propone esta visita para poner de relieve las principales actividades industriales del siglo XIX.

Punto de encuentro a las 9 h delante de la Oficina de Turismo Grand Orb Bédarieux.

Entrada gratuita. Información y reservas Oficina de Turismo Grand Orb Bédarieux 04.67.95.08.79

BESICHTIGUNG DES INDUSTRIELLEN ERBES « BEDARIEUX L’INDUSTRIEUSE » – DIENSTAG, 1. AUGUST 2023

Der Verein Résurgences bietet diese Besichtigung zur Beleuchtung der wichtigsten industriellen Aktivitäten im 19.

Treffpunkt 9 Uhr vor dem Office de Tourisme Grand Orb Bédarieux.

Die Teilnahme ist kostenlos. Infos und Reservierungen Office de Tourisme Grand Orb Bédarieux 04.67.95.08.79

