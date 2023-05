VISITE DE BEDARIEUX – LA PROTESTANTISME ET LE « DESERT » – MARDI 25 JUILLET 2023 – 9H00 1 Rue de la Republique, 25 juillet 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Visite de Bédarieux autour du Protestantisme proposé par l’association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine). Le Mardi 25 Juillet 2023 à 9h00, départ de l’Office de Tourisme Grand Orb pôle Bédarieux, 1 rue de la République 34600.

A la découverte de Paul RABAUT, pasteur protestant, homme de tolérance et des lieux du « déserts » sur les hauteur de la ville. Visite gratuite,.

1 Rue de la Republique

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



Visit of Bédarieux around Protestantism proposed by the association Résurgences (study, safeguard and valorization of the Heritage). Tuesday July 25, 2023 at 9:00 am, departure from the Tourist Office Grand Orb pole Bédarieux, 1 rue de la République 34600.

To the discovery of Paul RABAUT, Protestant pastor, man of tolerance and places of « deserts » on the height of the city. Free visit,

Visita de Bédarieux en torno al Protestantismo propuesta por la asociación Résurgences (estudio, salvaguardia y valorización del Patrimonio). Martes 25 de julio de 2023 a las 9:00 h, salida de la Oficina de Turismo Grand Orb pole Bédarieux, 1 rue de la République 34600.

Descubrimiento de Paul RABAUT, pastor protestante, hombre de tolerancia y lugares « desiertos » en las alturas de la ciudad. Visita libre,

Besichtigung von Bédarieux rund um den Protestantismus, angeboten von der Vereinigung Résurgences (Studium, Schutz und Aufwertung des Kulturerbes). Am Dienstag, den 25. Juli 2023 um 9.00 Uhr, Abfahrt vom Office de Tourisme Grand Orb pôle Bédarieux, 1 rue de la République 34600.

Entdecken Sie Paul RABAUT, protestantischer Pastor, Mann der Toleranz und die Orte der « Wüste » auf den Höhen der Stadt. Kostenlose Besichtigung,

