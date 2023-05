LES CAPITELLES – VISITE DECOUVERTE DU CAUSSE DE BEDARIEUX – MARDI 18 JUILLET 2023 1 Rue de la Republique, 18 juillet 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Visite et découverte du Causse de Bédarieux proposé par l’association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine).

Le Mardi 18 Juillet 2023 – RV : 9H00 devant l’office de tourisme pour un départ en co-voiturage.

Découverte du Causse, des pierres sèches et des traces de l’agropastoralisme à Bédarieux.

Visite gratuite, réservation auprès de l’Office de Tourisme Bédarieux GO.

1 Rue de la Republique

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



Visit and discovery of the Causse de Bédarieux proposed by the association Résurgences (study, safeguard and valorization of the Heritage).

Tuesday July 18, 2023 – RV : 9H00 in front of the tourist office for a departure in carpool.

Discovery of the Causse, the dry stones and the traces of the agropastoralism in Bédarieux.

Free visit, reservation at the Tourist Office Bédarieux GO

Visita y descubrimiento de la Causse de Bédarieux propuesta por la asociación Résurgences (estudio, salvaguardia y promoción del patrimonio).

Martes 18 de julio 2023 – RV : 9H00 delante de la oficina de turismo para una salida en coche compartido.

Descubrimiento de la Causse, las piedras secas y las huellas del agropastoralismo en Bédarieux.

Visita libre, reserva en la Oficina de Turismo Bédarieux GO

Besichtigung und Entdeckung des Causse de Bédarieux, angeboten von der Vereinigung Résurgences (Studie, Schutz und Aufwertung des Kulturerbes).

Dienstag, 18. Juli 2023 – Treffpunkt: 9:00 Uhr vor dem Tourismusbüro, um in Fahrgemeinschaften loszufahren.

Entdeckung des Causse, der trockenen Steine und der Spuren des Agropastoralismus in Bédarieux.

Kostenlose Besichtigung, Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Bédarieux GO

Mise à jour le 2023-05-23 par OT DU GRAND ORB