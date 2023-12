Telethon 2023 – Nautilia 1 rue de la Piscine Guebwiller, 4 décembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Nautilia s’associe à l’ AFM -Téléthon et vous propose différentes activités .

Le 8 /12: Aquagym « Spéciale Noël » de 19h30 à 21h (9,50€). Le 9/12: défis téléthon et nombreuses activités sur inscription (réveil musculaire, baptême de plongée, bébés nageurs, aquakids, aquafun, …) : 6,50€/adule,4,30€/6-15 ans, 1,60€ moins de ans..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 18:15:00. EUR.

1 rue de la Piscine

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Nautilia is a partner of the AFM-Telethon and offers a range of activities.

8/12: Aquagym « Christmas special » from 7:30 to 9pm (9.50?). 9/12: telethon challenges and many activities on registration (muscle awakening, diving baptism, baby swimmers, aquakids, aquafun, …): 6,50?/adult, 4,30?/6-15 yrs, 1,60? under 18 yrs.

Nautilia es socio de la AFM-Téléthon y ofrece diversas actividades.

8/12: Aquagym « especial Navidad » de 19.30 a 21.00 h (¿9.50?). 9/12: desafíos teletón y numerosas actividades previa inscripción (despertar muscular, bautismo de buceo, baby nadadores, aquakids, aquafun, …): 6,50? /adulto, 4,30? /6-15 años, 1,60? menores de 18 años.

Nautilia unterstützt den AFM -Téléthon und bietet Ihnen verschiedene Aktivitäten an.

Am 8.12.: Wassergymnastik « Spéciale Noël » von 19:30 bis 21:00 Uhr (9,50?). Am 9.12.: Telethon-Herausforderungen und zahlreiche Aktivitäten nach Anmeldung (Muskelerweckung, Tauchtaufe, Babyschwimmen, Aquakids, Aquafun, …): 6,50 Euro pro Erwachsener, 4,30 Euro pro 6-15-Jähriger, 1,60 Euro pro Kind unter 18 Jahren.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller