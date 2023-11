Visite de la Pointe de l’Aiguillon et du Boulevard Chanzy 1 Rue de la Pêcherie Arcachon, 2 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Promenade historique et patrimoniale dans le

quartier du Moueng, berceau d’Arcachon

Rendez-vous à la M’ de l’Aiguillon/St-Ferdinand,

1 rue de la Pêcherie.

Gratuit. Sur réservation..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:30:00. .

1 Rue de la Pêcherie

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A walk through history and heritage in the

moueng district, cradle of Arcachon

Meet at M? de l’Aiguillon/St-Ferdinand,

1 rue de la Pêcherie.

Free admission. Reservations required.

Un paseo por la historia y el patrimonio del

barrio de Moueng, cuna de Arcachon

Encuentro en el M? de l’Aiguillon/St-Ferdinand,

1 rue de la Pêcherie.

Entrada gratuita. Imprescindible reservar.

Historischer und patrimonialer Spaziergang durch das

viertel Moueng, Wiege von Arcachon

Treffpunkt: M? de l’Aiguillon/St-Ferdinand,

1 rue de la Pêcherie.

Die Teilnahme ist kostenlos. Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Arcachon