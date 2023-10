Quizz de Culture Générale – M’ L’Aiguillon / Saint Ferdinand 1 Rue de la Pêcherie Arcachon, 27 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Venez tester vos connaissances autour d’un quizz en famille, entre amis ou en solo.

Tout public à partir de 6 ans (enfants accompagnés d’un adulte)

Gratuit et sous inscription.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 17:00:00. .

1 Rue de la Pêcherie M’ L’Aiguillon / Saint Ferdinand

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and test your knowledge with a family quiz, with friends or on your own.

All ages 6 and up (children accompanied by an adult)

Free and subject to registration

Venga a poner a prueba sus conocimientos en un concurso familiar, con amigos o solo.

A partir de 6 años (niños acompañados por un adulto)

Gratuito y sujeto a inscripción

Testen Sie Ihr Wissen bei einem Quiz mit der Familie, mit Freunden oder allein.

Für alle ab 6 Jahren (Kinder in Begleitung eines Erwachsenen)

Kostenlos und mit Anmeldung

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Arcachon