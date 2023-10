Initiation à l’automassage – M’ L’Aiguillon / Saint Ferdinand 1 Rue de la Pêcherie Arcachon, 21 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Auto stimulation du circuit énergétique par le biais d’un massage avec des simples pressions du bout des doigts ou de la paume de la main. Quelques bienfaits de cette méthode: réveiller les zones endormies, améliorer la qualité du sommeil, stimuler la mémoire, la concentration, diminuer le stress….

1 Rue de la Pêcherie M’ L’ Aiguillon / Saint Ferdinand

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Self-stimulation of the energy circuit through massage with simple fingertip or palm pressure. Some of the benefits of this method: awakening sleeping areas, improving sleep quality, stimulating memory and concentration, reducing stress…

Autoestimulación del circuito energético mediante un masaje con una simple presión de las yemas de los dedos o de la palma de la mano. Algunos de los beneficios de este método: despertar zonas dormidas, mejorar la calidad del sueño, estimular la memoria y la concentración, reducir el estrés…

Selbststimulation des Energiekreislaufs durch eine Massage mit einfachem Druck der Fingerspitzen oder der Handfläche. Einige der Vorteile dieser Methode: Wecken von schlafenden Zonen, Verbesserung der Schlafqualität, Förderung des Gedächtnisses, der Konzentration, Stressabbau…

