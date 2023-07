Fête nationale à Léognan 1 Rue de la Paix Léognan, 14 juillet 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Dès 19 h 30, Place du Marché :

– Animation Band’a Léo

– Restauration et buvette dès 20 h

Menu adulte : entrée, 1/4 poulet rôti et frites maison, fromage, tarte aux pommes, verre de vin

Menu enfant : wings et frites maison, tarte aux pommes

– Bal avec l’orchestre Cézanela à partir de 20 h 30

– Feu d’artifice à 23 heures.

1 Rue de la Paix

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From 7.30 p.m., Place du Marché :

– Live entertainment by Band?a Léo

– Catering and refreshments from 8 pm

Adult menu: starter, 1/4 roast chicken with home fries, cheese, apple pie, glass of wine

Children’s menu: wings and home fries, apple pie

– Ball with the Cézanela orchestra from 8:30 p.m

– Fireworks at 11 p.m

A partir de las 19.30 horas, Place du Marché:

– Animación en directo a cargo de Band?a Léo

– Catering y refrescos a partir de las 20.00 h

Menú adulto: entrante, 1/4 de pollo asado con patatas fritas, queso, tarta de manzana, copa de vino

Menú infantil: alitas con patatas fritas, tarta de manzana

– Baile con la orquesta Cézanela a partir de las 20.30 h

– Fuegos artificiales a las 23 h

Ab 19.30 Uhr, Marktplatz :

– Unterhaltung Band?a Léo

– Essen und Trinken ab 20 Uhr

Menü für Erwachsene: Vorspeise, 1/4 Brathähnchen und hausgemachte Pommes frites, Käse, Apfelkuchen, Glas Wein

Kindermenü: Wings und hausgemachte Pommes frites, Apfelkuchen

– Tanz mit dem Orchester Cézanela ab 20:30 Uhr

– Feuerwerk um 23 Uhr

