Concert orgue et orchestre 1 rue de la Paix Dorlisheim, 30 juin 2023, Dorlisheim.

Dorlisheim,Bas-Rhin

Concert pour découvrir la musique de la fin du XVIIIème siècle jusqu’au XXème siècle..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 21:30:00. EUR.

1 rue de la Paix

Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Concert to discover music from the late 18th to the 20th century.

Un concierto para descubrir la música de finales del siglo XVIII al XX.

Konzert, um die Musik vom Ende des 18. bis zum 20. Jahrhundert zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-24 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig