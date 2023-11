Contes en musique avec VATA 1 Rue de la Mission Bergerac, 28 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

La compagnie de théâtre VATA vous propose un moment musical et poétique inspiré de la magie de Noël et de l’hiver.

Gratuit – Dans la limite des places disponibles..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 15:45:00. .

1 Rue de la Mission Dordonha

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The VATA theater company presents a musical and poetic experience inspired by the magic of Christmas and winter.

Free – subject to availability.

La compañía de teatro VATA le propone una experiencia musical y poética inspirada en la magia de la Navidad y el invierno.

Gratis – Sujeto a disponibilidad.

Die Theatergruppe VATA bietet Ihnen einen musikalischen und poetischen Moment, der vom Zauber der Weihnacht und des Winters inspiriert ist.

Kostenlos – Im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-11-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides