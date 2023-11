Noël à Bergerac – Lectures hivernales 1 Rue de la Mission Bergerac, 26 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Dordonha , pôle patrimonial et culturel de Bergerac propose des lectures hivernales pour les enfants.

Dès 4 ans..

2023-12-26 fin : 2023-12-26 16:30:00. .

1 Rue de la Mission Dordonha

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dordonha , Bergerac’s heritage and cultural center, offers winter readings for children.

Ages 4 and up.

Dordonha, centro patrimonial y cultural de Bergerac, propone lecturas de invierno para niños.

Para niños a partir de 4 años.

Dordonha , ein patrimonialer und kultureller Pol in Bergerac, bietet winterliche Lesungen für Kinder an.

Ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides