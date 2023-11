Noël à Bergerac – Lectures et goûter 1, Rue de la Mission Bergerac, 23 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Dordonha, pôle patrimonial et culturel de Bergerac, vous propose des lectures et goûter de Noël pour enfants.

» Quoi de mieux que d’attendre la venue

du Père Noël autour de merveilleuses

histoires et d’un bon goûter ? »

Pour les 6-10 ans.

Réservation obligatoire au 05 53 63 04 13..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 18:00:00. .

1, Rue de la Mission Dordonha

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dordonha, Bergerac’s heritage and cultural center, offers readings and Christmas snacks for children.

« What could be better than waiting for Santa Claus to come

the arrival of Santa Claus with some wonderful

stories and a good snack? »

For ages 6-10.

Reservations required on 05 53 63 04 13.

Dordonha, centro patrimonial y cultural de Bergerac, ofrece lecturas y meriendas navideñas para los niños.

« ¿Qué hay mejor que esperar la llegada de Papá Noel?

la llegada de Papá Noel con unos

cuentos y una buena merienda? »

Para niños de 6 a 10 años.

Imprescindible reservar en el 05 53 63 04 13.

Dordonha, ein Kulturerbe- und Kulturzentrum in Bergerac, bietet Ihnen Lesungen und einen Weihnachtssnack für Kinder an.

« Was gibt es Schöneres, als auf die Ankunft des Weihnachtsmannes zu warten?

des Weihnachtsmanns bei wunderbaren

geschichten und einem leckeren Snack zu verbringen? »

Für 6-10-Jährige.

Reservierung erforderlich unter 05 53 63 04 13.

Mise à jour le 2023-11-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides